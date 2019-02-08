يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون غرامات

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام فى القبض على شخص هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 1202 حكم قضائى متنوع، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددى الأحكام والصادر ضدهم أحكام فى جنايات.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة القاهرة، مفادها اختباء المحكوم عليه الهارب "على.ر" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، ومُقيم بمدينة الرحاب دائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة والصادر ضده 1202 حكم حبس "313 جزئى-30مستأنف-139 غرامات جزئية- 720 غرامات مستأنفة" فى قضايا "نصب- شيكات- تبديد- سرقة تيار كهربائي"، بإجمالى مدد عقوبات بلغت حوالى 420 سنة، وقيمة كفالات بلغت حوالى 13 مليون جنيه، بإجمالى مديونية بلغت حوالى 67 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة نجح الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.