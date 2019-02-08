وكيل الصحة بالبحيرة: إغلاق 563 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الطبية بكل المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز وقرى المحافظة خاصة بالظهير الصحراوى والمناطق النائية .

وشدد على وجود خطة متكاملة لتطوير المستشفيات الحكومية واعتماد التمويل الخاص لإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة مجانا للمرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جارٍ تطوير 4 مستشفيات رئيسية بالمحافظة وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية بتكلفة 62 مليون جنيه وهى مستشفيات أبو حمص ومركز بدر وكوم حمادة والتوفيقية بالإضافة إلى تطوير جميع الوحدات الصحية وتقديم خدمة متميزة بها لتلبية احتياجات أهالى القرى وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من عمليات التطوير الشاملة لمستشفى الحميات بمدينة دمنهور بتكلفة 12 مليون جنيه وكذلك تطوير مستشفى الأطفال التخصصى بقرية دمسنا التابعة لمركز أبو حمص بتكلفة 3 ملايين جنيه ودعمها بعدد 24 حضانة اطفال و5 أجهزة تنفس صناعى .

وعن الإجراءات الرقابية التى تقوم بها مديرية الصحة بالبحيرة، أكد الدكتور علاء عثمان على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة مدى جاهزية المنشآت الطبية الحكومية والخاصة مثل المراكز الطبية ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة والمسئولين عنها.

وأضاف أنه تم إغلاق 563 منشأة طبية خلال الفترة الماضية لمخالفتها شروط التراخيص القانونية وشروط التشغيل خاصة إقامة العمليات الجراحية بالعيادات الخاصة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى .

وعن مدى المشاركة فى حملة 100 مليون صحة، أكد وكيل وزارة الصحة، حصول محافظة البحيرة على المركز الأول للمرحلة الأولى فى هذه المبادرة التى تستهدف بالأساس مواجهة انتشار فيروس سى وذلك بعد فحص حوالى 3 ملايين شخص وصرف العلاج المجانى للحالات الإيجابية منهم.

وبالنسبة لمواجهة بيع الأغذية الفاسدة بأسواق البحيرة أكد وكيل وزارة الصحة شن حملات مكبرة على كل المتاجر والمطاعم بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمنع بيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية .

وأضاف أنه تم إعدام 23 ألف كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 11 ألف محضر للمخالفين خلال الشهور الماضية وإحالتها للنيابات المختصة .

وعن مواجهة بيع الأدوية المهربة والمجهولة المصدر، أكد الدكتور علاء عثمان على مواجهة انتشار هذه الجرائم بكل قوة وحسم وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، مضيفًا: أنه تم الدفع بفرق متخصصة من إدارة التفتيش الصيدلى لضبط هذه المخالفات الجسيمة وشن حملات مكثفة على مخازن الأدوية غير المرخصة وكذلك الصيدليات المختلفة خاصة بالمناطق الصحراوية.