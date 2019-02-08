وفاة عامل إثر احتجازه بأسانسير بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

لقى عامل صيانة حتفه إثر احتجازه بين أسانسير وحائط خلال صعوده مصنع يعمل به بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باحتجاز شخص داخل أسانسير أحد المصانع بشبرا الخيمة، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية المنطقة الجنوبية بالقليوبية، وتم الظفع بسيارة إنقاذ وسيارة إسعاف وتبين وفاه المدعو "وائل احمد" 42 سنة عامل صيانة كهرباء بالمصنع، إثر احتجازه بين الأسانسير والحائط تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.