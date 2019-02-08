وزير الزراعة يطئمن هاتفيا على طبيب بيطرى أصيب بحملة الوقاية من الحمى القلاعية

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور حسن محمود حسن الطبيب البيطرى بوحدة زاوية الدراسة بمركز الفيوم اتصالا هاتفيا من د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة اثناء مشاركته في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

كما قرر مجلس الوزراء علاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة في معهد ناصر، وكلف وزير الزراعة أيضا د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم بزيارة الطبيب المذكور فى المستشفى للإطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

ومن ناحيته قال د عبدالحكيم محمود ان الأطباء البيطريين يبذلون جهود كبيرة ومتميزة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة المصرية وهم محل تقدير من كل قيادات الوزارة.

يذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية قد بدأت يوم 2 فبراير الماضى ومستمرة لمدة شهر ونصف وما تم تحصينه حتى أمس الأول الأربعاء تجاوز النصف مليون رأس من الجاموس والأبقار والأغنام.

والوزارة تناشد المربيين بسرعة تحصين مواشيهم حفاظا عليها من فيرس الحمى القلاعية والذى ينشط خلال فصل الشتاء.