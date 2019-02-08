وزير الخارجية يبحث مع نظيره التنزانى مشروع الممر الملاحى النهرى

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الجمعة ، أوجستين ماهيجا ، وزير خارجية تنزانيا على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ، أعرب عن تقدير الجانب المصري للدفعة القوية التي تحققت فى علاقات البلدين مؤخراً خاصة فى أعقاب زيارة رئيس الجمهورية إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في القاهرة في يناير 2018.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر لاستقبال رئيس تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة، منوها كذلك إلى تطلع مصر للانتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن عدد من المشروعات المشتركة خاصة في مجال الزراعة، مما يسهم في إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية وتطويرها إلى آفاق أرحب ترقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. كما تناول الاجتماع دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم القدرات وبناء الكوادر في المجالات ذات الأولوية للجانب التنزاني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية ، إلى أن اللقاء تناول كذلك التعاون في عدد من المشروعات الهامة مثل مشروع الممر الملاحي النهرى ، المقترح أن يربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط، والذي من شأنه تحقيق طموحات شعوب ودول حوض النيل ، للارتقاء بالتعاون فيما بينهم في كافة المجالات، بالإضافة إلى مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية في المشروعات القائمة في العاصمة السياسية الجديدة لتنزانيا "دودوما" خاصة في ظل الخبرة المصرية في مجال بناء المدن الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية ، تنزانيا عن حرص بلاده على تطوير التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، مشيرا بصفة خاصة إلى أهمية مشروع سد "ستيجلر جورج" بالنسبة لتنزانيا في هذا الصدد، والذي تنفذه شركتين مصريتين.