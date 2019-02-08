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واشنطن وسول توقعان اتفاقية حول تقاسم تكلفة الدفاع الأحد المقبل

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:03 ص
واشنطن وسول توقعان اتفاقية حول تقاسم تكلفة الدفاع الأحد المقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلن مصدر دبلوماسى كورى جنوبي، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن توقع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على اتفاقية أولية حول تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية فى الشطر الجنوبي، الأحد المقبل.

وقال المصدر - الذى رفض الكشف عن هويته - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن مراسم التوقيع ستقام فى سول يوم الأحد بحضور جانج وون - سام ممثل الوفد الجنوبى بوزارة الخارجية لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع ونظيره الأمريكى تيموسى بيتس.


وتوصل الجانبان مؤخرًا إلى اتفاق حول القضية الشائكة بعد 10 جولات من المفاوضات التى بدأت فى العام الماضى ما أزال عقبة أمام تنسيق الدولتين الحليفتين قبيل عقد لقاء القمة الثانى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى فيتنام خلال يومى 27 و28 فبراير الجاري.


وأشارت مصادر كورية جنوبية إلى أن سول تخطط لزيادة حصتها لتصبح فى حدود واحد تريليون وون أى ما يعادل (890 مليون دولار) عام 2019، وتستمر الاتفاقية لمدة عام واحد فقط.

 

 


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