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الجمعة، 08 فبراير 2019 11:09 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا تجلى نحو 700 شخص من بلدة جنوبى البلاد بسبب حريق غابات

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:02 ص
نيوزيلندا تجلى نحو 700 شخص من بلدة جنوبى البلاد بسبب حريق غابات حرائق الغابات
أ ش أ
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أجلت السلطات النيوزيلندية نحو 700 شخص من بلدة "ويكفيلد" جنوبى البلاد اليوم الجمعة بسبب حريق غابات يهدد المنطقة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن سلطات الدفاع المدنى أجلت أجزاء من البلدة واستخدمت استاد رياضيا كمركز لإيواء من ليس لديهم أصدقاء أو أقارب للمكوث لديهم، مضيفة أنه ما زال هناك أشخاص آخرين فى البلدة البالغ تعدادها 3000 شخص فى انتظار معرفة إذا ما كان سيتم إجلائهم، فيما فضل كثيرون مغادرتها.

وبدأ الحريق يوم الثلاثاء الماضى وانتشر لمساحة نحو ألفين هكتار بحلول اليوم. وتعتقد السلطات أن الحريق بدأ بسبب شرارات صدرت من إحدى المعدات الزراعية.


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