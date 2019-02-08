ننشر التخصصات المطلوبة لتعاقدات المعلمين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت، وحتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018 / 2019 م، ذلك فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وفق الشروط المعلن عنها.

على أن يتم التقدم من خلال الرابط التالى.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد انه يتم تقديم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإلكترونى.