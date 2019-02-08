موجز أخبار 6..خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر لـ5.9% بـ2020

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزير المالية توقعات خبراء صندوق النقد بارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدٍ السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

تتواصل التحقيقات مع فتاتى الفيديو الإباحي، حيث أرشدت منى فاروق وشيما الحاج عن مكان تصوير الفيديو الفيديو الجنسى بأحد الشقق فى ميدان لبنان بدائرة العجوزة.

أعرب الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، عن تهنئته للشعب المصري بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئاسة الاتحاد الأفريقي، والمقرر أن يتسلمها صباح الأحد القادم.

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الجمعة، "لينديوي سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبى غارات على ثلاثة تجمعات للمرتزقة التشاديين وحلفائهم بالقرب من مدينة مرزق جنوب البلاد ، وبحسب ما ذكرت شعبة الاعلام الحربى ، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان لها، منذ قليل، أن ضربات الطيران الليبى ، استهدفت بدقة تمركزات الارهابيين فى محيط مرزق، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها سالمة.

قالت مصادر مطلعة إن السلطات التركية ألقت القبض على القيادى الإخوانى إبراهيم إسماعيل إسماعيل المسئول بقسم التربية خلال الأيام الماضية فيما تتكتم قيادات الجماعة حول تفاصيل وملابسات توقيفه.

لقى شخصين مقتلهما وأصيب ثالث فى إطلاق أعيرة نارية بجوار مستشفى القوصية المركزى عقب صلاة الجمعة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ومدينة القوصية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة شرق الفلبين اليوم الجمعة.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه قبل الخصومات)، لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أى أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة، إلا أن التكلفة توازى 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة فى الترم الثانى فقط.

لقى 4 مواطنين من أسرة واحدة من محافظة الفيوم مصرعهم إثر إصابتهم بحالة اختناق بسبب دفاية كهربائية تركوها تعمل أثناء نومهم وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

يقفز التضخم فى فنزويلا قفزة جديدة، عندما ارتفعت الأسعار فى يناير الماضى بنسبة 3.5% كل يوم وانتهى الشهر بزيادة قدرها 191.6%، مدعوما بالأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة.

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر نجحت فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، اليوم الجمعة، قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التى تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة، والتى يحقق منها أرباحا تستطيع أن تسهم فى تحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى.

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، فى توفير 16 فرصة عمل بإحدى الشركات التي تعمل فى مجال التشييد والبناء للمصريين المقيمين فعلا بدولة إيطاليا.

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب 2 برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من إحباط محاولة لتهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيادلة، بغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط 72 حالة تزوير خلال شهر، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد، والذى يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.

نفى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى وجود أية إتصالات مع الاتحاد المصرى لكرة القدم للتأكد من استدعاء محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزى لمباراتى منتخب مصر ضد النيجر ونيجيريا الشهر المقبل من عدمه.

قرر الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم إيقاف سيمون بيك الحكم المساعد الذى شارك فى إدارة المباراة التى جمعت بين فريقى وست هام يونايتد وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، الاثنين الماضى على ملعب "لندن" الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى "البريميرليج"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

أثبتت الأشعة الثانية التى أجراها عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى معاناته من تمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية، وهى الإصابة التى تعرض لها فى أحد تدريبات الفريق.

جاءت المقولة الخالدة للرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر تعتز بانتمائها الأفريقى"، أمام المنتدى الأفريقى الأوروبى الذى عقد فى فيينا ديسمبر الماضى، لتؤكد على أن مصر مهما شهدت من تقلبات اقتصادية وسياسية، إلا أنها تظل تحتفظ لأفريقيا بمكانة كبيرة فى قلبها وعقلها.

انتهى طلاب مراحل التعليم قبل الجامعى، من إجازة نصف العام الدراسى، والتى بدأت 26 يناير الماضى وانتهت 7 فبراير الجارى، على أن تنطلق الدراسة غدا السبت 9 من نفس الشهر.

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، من وضع كافة الاستعدادات والتجهيزات الفنية واللوجيستية الخاصة بالانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بالدائرة الخامسة دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك تمهيدا لإرسال نماذج بطاقات الاقتراع إلى وزارة الخارجية، لتصويت المصريين فى الخارج، وطباعتها بالنسبة للداخل، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

افتتح مؤخرًا سوق الأسماك الجديد، بمحافظة بورسعيد، والذى يعد أكبر سوق ومجمع للأسماك فى الشرق الأوسط، كما يعد نقلة كبرى لمنظومة الخدمات بالمحافظة للمواطن وللعاملين فى هذا المجال، كما أنه نموذج حضارى يضاهى كبرى الأسواق العالمية.