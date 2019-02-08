موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مصر تفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

نشر الموقع الإلكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة الخارجية فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

مصر تنجح فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر نجحت فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، اليوم الاثنين، قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

غادة والى تكشف عن طرح بنك ناصر أوعية ادخارية جديدة.. تعرف عليها

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التى تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة، والتى يحقق منها أرباحا تستطيع أن تسهم فى تحقيق الجانب الاجتماعى التكافلى.

رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد، والذى يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى بطريق اﻷوتوستراد

لقى شخص مصرعه و أصيب 2 آخرين ، إثر حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى الكوبرى الجديد بطريق اﻷوتوستراد، مما أدى إلى توقف حركة المرور و انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المتوفى و المصاب إلى المستشفى.

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.

الجارديان: البغدادى نجا من محاولة انقلاب نظمها مقاتلون أجانب الشهر الماضى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش الإرهابى، قد نجا من محاولة انقلاب الشهر الماضى قام بها مقاتلون أجانب فى مخبئه شرقى سوريا، بحسب ما يعتقد مسئولو الاستخبارات.

جهاز "القاهرة الجديدة": نفذنا 1230 قرارا لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم خلال الـ8 أشهر الماضية تنفيذ 1230 قراراً لإزالة المخالفات، ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع ورفع العدادات، وسحب الوحدات المخالفة، بالمدينة.

الفصل الدراسى الثانى يبدأ غدًا السبت.. واستعدادات مكثفة من "التعليم"

رسميًا انتهت أمس الخميس 7 فبراير الجارى، إجازة نصف العام الدراسى حسبما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خريطة العام الدراسى الجارى على أن تنطلق الدراسة السبت المقبل 9 فبراير.

وزير النقل: طوارئ فى السكة الحديد والمترو استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.