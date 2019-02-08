معلومات ترصد تفاصيل قضية "طفل التوك توك" من القتل إلى معاقبة الجانى بالمؤبد

كتب أحمد الجعفرى

انتهى الفصل الاول من فصول قضية مقتل الطفل محمود سائق "توك توك" أوسيم، الذي قتل غدرًا على يد عاطل طمعًا فى سرقته، بقضاء محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد للمتهم فى القضية.

وترصد "اليوم السابع" تفاصيل القضية التى شغلت الرأى العام.

* استدرج عاطل الطفل "محمود.ص" 14 عامًا بحجة توصيله لأحد المناطق بمركز أوسيم.

* بالقرب من منطقة نائية استوقف الجانى الطفل المجنى عليه وحاول إجباره على ترك ال"توك توك".

* تمسك الطفل الضحية بال"توك توك" وحلول الدفاع عنه، فسدد له المتهم عدة طعنات فسقط غارقًا فى دمائه.

* حمل الجانى جثمان الطفل وألقى بها فى ترعة محاولًا إخفاء جريمته.

* عثر الأهالى على جثمان الطفل الضحية وأبلغوا أجهزة الأمن، وبعرض الجثة على والد الطفل تعرف عليها.

* بعد التحري توصلت أجهزة الأمن لهوية الجانى وتمكنت من ضبطه وأحالته للنيابة التى حققت معه.

* أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبة بالشحن المؤبد.