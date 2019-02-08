مصر تستورد هواتف محمولة بـ1.181 مليار دولار فى 9 أشهر فقط

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة واردات مصر من التليفونات والهواتف المحمولة، بلغت 1.181 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2018.

وأوضحت البيانات والصادرة ضمن تقرير حديث، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن واردات مصر من التليفونات والهواتف المحمولة، اشتملت على استيراد أجهزة هاتف/ تليفون سلكية بسماعات يد وتليفونات أخرى، بنحو 247.787 مليون دولار.

كما تضمنت تلك الواردات، استيراد هواتف محمولة مزودة بخاصية جى بى إس بقيمة 292.566 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى، استيراد هواتف محمولة وأخرى لاسلكية بقيمة 416.055 مليون دولار.

ووفقا للبيانات والتقرير الإحصائى، اشتملت وارداتمصر من التليفونات والهواتف المحمولة على استيراد أجزاء لأجهزة الهواتف المحمولة وأيضا للتليفونات اللاسلكية بقيمة 224.643 مليون دولار.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر رفع سعر الدولار الجمركى إلى 17.90 جنيه بدلا من 16 جنيها وتطبيقه ابتداء، من شهر ديسمبر الماضى على واردات السلع الترفيهية غير الأساسية، وذلك لتقليل حجم واردات مصر خاصة من تلك السلع، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة المذكورة من العام الماضى "يناير - سبتمبر 2018" ما تتجاوز قيمته 58.3 مليار دولار.