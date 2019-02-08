محافظ المنوفية: 9490 فرصة عمل بملتقى توظيف 76 شركة بالقطاع الخاص

المنوفية _محمد فتحى

أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن ملتقي التوظيف المقرر افتتاحه صباح الأحد المقبل بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بحضور وزير القوي العاملة سوف يوفر عدد 9490 فرصة عمل بـ 76 شركة بالقطاع الخاص وذلك بمنطقة قويسنا الصناعية والمنطقة الصناعية بالسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وشركات أخري بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية أنه علي هامش الملتقي سيتم توزيع الدفعة الثانية من شهادات أمان علي المستفيدين من المسجلين لدي مديرية القوي العاملة من العمالة الموسمية والغير منتظمة بعدد 75 شهادة ، موضحا أنه تم توزيع عدد 1180 شهادة في المرحلة الأولي ممولة بالكامل من وزارة القوي العاملة .

وشدد المحافظ علي أن هدف الملتقي توفير فرص عمل للشباب الطموح والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مضيفا أن حل مشكلة البطالة في مصر لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب الأعمال ، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا.