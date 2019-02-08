video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: 9490 فرصة عمل بملتقى توظيف 76 شركة بالقطاع الخاص

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:02 ص
محافظ المنوفية: 9490 فرصة عمل بملتقى توظيف 76 شركة بالقطاع الخاص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق
أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن ملتقي التوظيف المقرر افتتاحه صباح الأحد المقبل بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بحضور وزير القوي العاملة سوف يوفر عدد 9490 فرصة عمل بـ 76 شركة بالقطاع الخاص وذلك بمنطقة قويسنا الصناعية والمنطقة الصناعية بالسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم وشركات أخري بمختلف مراكز المحافظة.
 
وأشار محافظ المنوفية أنه علي هامش الملتقي سيتم توزيع الدفعة الثانية من شهادات أمان علي المستفيدين من المسجلين لدي مديرية القوي العاملة من العمالة الموسمية والغير منتظمة بعدد 75 شهادة ، موضحا أنه تم توزيع عدد 1180 شهادة في المرحلة الأولي ممولة بالكامل من وزارة القوي العاملة .
 
وشدد المحافظ علي أن هدف الملتقي توفير فرص عمل للشباب الطموح والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مضيفا أن حل مشكلة البطالة في مصر لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب الأعمال ، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأهل جامعة المنوفية لدور الـ16 فى الدورى الثقافى المعلوماتى "إبداع 7"

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه

وزير القوى العامله




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة