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الجمعة، 08 فبراير 2019 06:33 ص
خالد صلاح
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قتلى وجرحى فى انفجار حافلة ركاب وسط مالى

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:00 ص
قتلى وجرحى فى انفجار حافلة ركاب وسط مالى انفجار حافلة _ صورة أرشيفية
باماكو أ ش أ
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، خلال انفجار تعرضت له حافلة ركاب بين مدينتين ماليتين.

وذكرت صحيفة (مالى اكتياليتي) اليوم الجمعة، أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة تم زرعها بين مدينتى (دونتزا) و(بوني) وسط مالي.

 


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