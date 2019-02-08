فيديو جراف.. تكاليف تعلم قيادة السيارات فى مدارس العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

تقدم محافظة القاهرة خدمات عديدة، منها تعليم قيادة السيارات وتخريج قائدى سيارات على دراية ووعى كامل بقواعد المرور، ويوجد بمحافظة القاهرة مدرستان لتعليم القيادة.. ينشر اليوم السابع فيديو معلوماتى عن خدمات المدرستين وكيفية التقدم لها وأسعار التدريب فيهما.

1. يوجد مدرستان واحدة بمجمع التحرير وأخرى بمساكن الشيراتون

2. الدورات مسائية ومدتها شهر

3. قيمة الاشتراك 485 جنيها للرخصة الخاصة و520 للمهنية

4. الأوراق المطلوبة 6 صور شخصية وصورة البطاقة والمؤهل وشهادة بطنى ونظر

5. يتم تدريب الطالب 15 ساعة عملى على السيارة

6. إلقاء محاضرات من مهندس متخصص

7. أن يكون من مواطنى القاهرة

8. السن فى الرخصة الخاصة لا يقل عن 18 سنة

9. وفى المهنية لا يقل عن 21 سنة

10. المتدرب يدرس قواعد وآداب المرور والإشارات وأصول القيادة ومبادئ الميكانيكا والإسعافات الأولية