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غدا.. وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات إطلاق حملة "شباب للنيل"

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:00 ص
غدا.. وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات إطلاق حملة "شباب للنيل" الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بفعاليات مبادرة حملة "شباب للنيل"، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئى، وبمشاركة مجموعة من الشباب، صباح غدا السبت، بالاتحاد المصرى للشراع والتزلج على الماء بالمنيل.
 
وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية الحفاظ على مياة النيل من التلوث، وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك فى إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصرى والمجتمع المدنى فى فعاليات العمل البيئى.
 
 
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت عن اتجاه الوزارة خلال الفترة الجارية إلى دمج الشباب المصرى، والمجتمع المدنى فى فعاليات العمل البيئى، لرفع الوعى بالقضايا البيئية.
 

 


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وزارة البيئة

حماية النيل

الاتحاد المصرى للشراع




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