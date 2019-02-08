غدا.. وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات إطلاق حملة "شباب للنيل"

كتبت آية دعبس

تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بفعاليات مبادرة حملة "شباب للنيل"، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئى، وبمشاركة مجموعة من الشباب، صباح غدا السبت، بالاتحاد المصرى للشراع والتزلج على الماء بالمنيل.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية الحفاظ على مياة النيل من التلوث، وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك فى إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصرى والمجتمع المدنى فى فعاليات العمل البيئى.