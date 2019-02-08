عكاظ: الحوثيون يضربون بعرض الحائط كل مساعى حل الأزمة اليمنية

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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، أنه رغم المساعى الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية إلا أن مليشيات الحوثى لا تزال حتى هذه اللحظة تضرب بعرض الحائط كل المساعى والقرارات الدولية المتعلقة بحل الأزمة، بما فيها قرار مجلس الأمن الجوهرى 2216 الداعى إلى نزع الأسلحة من الانقلابيين.

وكتبت الصحيفة - فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان (الحوثى الذى لا عهد له) - "لا يزال الحوثى يتهرب من كل الالتزامات الدولية المتعلقة بإنشاء «بعثة سياسية خاصة»، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بناء على مشاورات السويد، منتصف ديسمبر، وفق القرار 2453، دون أى تحرك حقيقى وجدى من مجلس الأمن لردع هذه الفوضى فى اليمن".



وبيّنت أن الحوثى خرق اتفاق ستكهولم، وذلك بإنشاء معسكرات جديدة فى شرق الحديدة، إذ بلغت الاختراقات 1080 اختراقا، فيما يلتزم المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفيث «الصمت».



وختمت بالقول: التجربة السياسية مع الحوثى واضحة المعالم منذ الانقلاب الأول على الشرعية فى 2013، وهذه التجربة تشير إلى أن هذه المليشيات لا عهد لها ما دامت مرتبطة بنظام الشر الأكبر طهران، الأمر الذى يجعل الحل فى اليمن يزداد صعوبة فى ظل هذه الممارسات التى قادت اليمن إلى الفوضى بدعم إيران.