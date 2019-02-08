عبور 356 سفينة قناة السويس بحمولة 25.1 مليون طن فى أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 356 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 25.1 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 45 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 37 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس، كما عبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ7 أيام الماضية إلى 356 سفينة بحمولة 25.1 مليون طن.