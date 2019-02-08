ضبط 12 قضية مخدرات و4 أسلحة فى حملة أمنية بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالعجوزة أسفرت عن ضبط 12 قضية مخدرات، احتوت على 280 جرام حشيش، و510 جرامات استروكس، و250 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والنقيبان أحمد عادل وأحمد لاشين عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 156 حكما قضائيا، بينهم حكم بالسجن المؤبد.

وتمكن رجال المباحث من ضبط شخصين أحدهما صادر ضده قرار بضبطه وإحضاره، والثانى هارب من المراقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.