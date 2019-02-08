صور.. مظاهرات عنيفة فى هايتى للمطالبة بالتحقيق فى ملفات الفساد

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

خرج المئات من المواطنين فى هايتى، بمظاهرات احتجاجية ضد ملفات الفساد وتبييض الأموال التى تنخر البلاد منذ سنوات، بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" .

وطالب المحتجون فى شوارع العاصمة بورت أو برانس بفتح تحقيق فى ما يُزعم تحويل مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكى من اتفاقية نفط فنزويلية مع هايتى وبلدان أخرى فى الكاريبي.

وأطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين لتفريقهم فيما أحرق المحتجون إطارات السيارات وقطعوا الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء العاصمة الهاييتية، كما طالب المتظاهرون بتنحى الرئيس جوفانيل مويس.



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد



مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد