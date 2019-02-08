صور.. مريض بسوهاج يناشد المسئولين علاجه على نفقة الدولة وتوفير معاش له

داخل منزل صغير بقرية الشيخ يوسف التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، يعيش شاب مريض مع أسرته الصغيرة فى منزل عائلته وأشقائه، أصيب بكسر فى العمود الفقرى أجرى على أثرها عملية جراحية ولكن أصبح يتحرك بصعوبة ولا يعمل نظرًا لعدم قدرته على العمل.

الشاب عبد السلام السيد صابر 42 سنة لديه 2 من الأبناء ويعيش حياة صعبة فهو العائل الوحيد لأسرته ووالدته العجوز المريضة ولا يحصل على معاش وليس لديه أى دخل مادى بالإضافة إلى أن والدته العجوز تحتاج إلى العلاج شهريًا ولا يستطيع شراءه بعد أن أصبح لا يقوى على العمل ويحتاج للعلاج، وكل ما يتمناه الشاب هو علاجه وعلاج والدته على نفقة الدولة وصرف معاش تكافل وكرامة له لكى يستطيع أن ينفق على أسرته مناشدًا المسئولين بمحافظة سوهاج بعلاجه وعلاج والدته على نفقة الدولة وصرف معاش له.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية الشيخ يوسف والتقى الشاب المريض عبد السلام وقال إنه يعيش ظروف صعبة بعد إصابته فى العمود الفقرى والرقبة وأصبح لا يقوى على العمل مطلقًا ولديه 2 من الأبناء وليس لديه أى مصدر دخل مطلقًا فهو لا يحصل على معاش ويحتاج شهريًا إلى العلاج حيث يقوم أهل الخير بشراء علاج له بـ300 جنيه أسبوعيًا .

ويضيف عبد السلام أنه يسكن فى منزل عائلته ومع أشقائه فى غرفة صغيرة ولا يجد من ينفق عليه بعد إصابته بالمرض وهو العائل الوحيد لأسرته ولوالدته وظروفهم المادية صعبة للغاية فى ظل عدم وجود دخل مادى فمنذ إصابته وهو يشعر بألم شديد فى قدمه ولا يقوى على الحركة بالإضافة إلى شعوره بألم شديد فى حوض المياه وكسر بالرقبة ويمشى على عكاز؟

ويطالب عبد السلام المسئولين فى مديرية الصحة بسوهاج بعلاجه على نفقة الدولة وكذلك والدته المسنة حيث تحتاج أيضًا إلى العلاج الشهرى وهو العائل الوحيد كما يطالب المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بصرف معاش تكافل وكرامة له لكى يستطيع أن ينفق على أسرته ووالدته .

للتواصل ت رقم 01006653919



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