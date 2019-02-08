صور.. مدينة الأقصر تبدء تطوير حى المطار بزراعة 165 شجرة بشارع منشأة العمارى

الأقصر – أحمد مرعى

تابع أحمد زين العابدين رئيس حى المطار بمدينة الأقصر، أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة، والتي شملت أعمال إعادة تشجير منطقة منشأة العمارى بمنطقة حى المطار بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين.

وأكد "زين العابدين" أن رجال منطقة المطار قاموا برفع كفاءة مستوى النظافة خاصةً بالجزيرة الوسطى، حيث تم رفع وإزالة الرتش وتسوية التربة وتقسيمها إلى أحواض من خلال المتابعة اليومية والتى بدأ تنفيذ الأعمال بها بدءاً من مطلع الأسبوع الجارى، كما قامت إدارة الحدائق والبساتين بأعمال زراعة (165) شجرة بطول الجزيرة الوسطى بشارع منشأة العمارى الرئيسى، وناشد رئيس حى المطار أهالى منطقة المنشأة بتوعية أطفالهم بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.