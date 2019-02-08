video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. توزيع استمارات استبيان على أهالى الرزاز بمنشأة ناصر قبل نقلهم للأسمرات

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:36 م
صور.. توزيع استمارات استبيان على أهالى الرزاز بمنشأة ناصر قبل نقلهم للأسمرات منشأة ناصر
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
وزعت الأجهزة التنفيذية لحى منشأة ناصر، غرب القاهرة، برئاسة اللواء محمد عبد الجليل رئيس الحى، استمارة استبيان على أهالى منطقة الرزاز لمعرفة رأيهم فى الانتقال لحى الأسمرات، تمهيداً لافتتاح المرحلة الثالثة بالأسمرات. 
 
وأكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، أنه وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم التنسيق مع شرطة المرافق وقسم منشأة ناصر، لتوزيع استمارة استبيان على اهالى منطقة الرزاز المقرر نقلهم فور افتتاح الأسمرات 3، لمعرفة آرائهم حول عملية النقل. 
 
وأضاف رئيس حى منشأة ناصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء بنقل 230 أسرة فور فتح المرحلة الثالثة للأسمرات، ثم يستمر النقل للأسر المستحقة، وفقا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين. 
 
IMG-20190208-WA0005
 
IMG-20190208-WA0002
 

 

IMG-20190208-WA0003\
 
IMG-20190208-WA0004

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هدم 80% من المنازل المحيطة بصخرة منشأة ناصر المنهارة بعد نقل الأسر للأسمرات

كيف تتعامل الدولة مع عشوائيات منشأة ناصر؟.. تنقل الأكثر خطورة والقاطنون على حواف الجبال أولا.. ومئات السكان يحلمون بالسكن فى الأسمرات.. وصرف مياه الصرف أعلى الجبال السبب فى انهيار الصخور.. صور وفيديو

محافظ القاهرة يوجه بنقل أبناء أسر منشأة ناصر لمدارس الأسمرات بعد تغيير محل السكن

القاهرة

اخبار القاهرة

منشأة ناصر

الاسمرات

الرزاز

تطوير العشوائيات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة