صور.. توزيع استمارات استبيان على أهالى الرزاز بمنشأة ناصر قبل نقلهم للأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

وزعت الأجهزة التنفيذية لحى منشأة ناصر، غرب القاهرة، برئاسة اللواء محمد عبد الجليل رئيس الحى، استمارة استبيان على أهالى منطقة الرزاز لمعرفة رأيهم فى الانتقال لحى الأسمرات، تمهيداً لافتتاح المرحلة الثالثة بالأسمرات.

وأكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، أنه وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم التنسيق مع شرطة المرافق وقسم منشأة ناصر، لتوزيع استمارة استبيان على اهالى منطقة الرزاز المقرر نقلهم فور افتتاح الأسمرات 3، لمعرفة آرائهم حول عملية النقل.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء بنقل 230 أسرة فور فتح المرحلة الثالثة للأسمرات، ثم يستمر النقل للأسر المستحقة، وفقا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين.