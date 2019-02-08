صور.. السلطات التركية تواصل انقاذ ضحايا المبنى المنكوب فى اسطنبول

وكالات الأنباء – صور ( رويترز )

تواصل فرق الانقاذ فى تركيا انقاذ ضحايا انهيار مبنى مكون من ثمانية طوابق في إسطنبول مما أسفرعن مقتل 3 أشخاص على الأقل، ورغم محاولات العمال إنقاذ ستة آخرين من تحت الأنقاض إلا أن عدد المصابين ظل في ازدياد.



المبنى المنكوب فى اسطنبول

وانهار المنزل في منطقة كارتال السكنية، وأظهرت لقطات تلفزيونية على تلفزيون "هابير تورك"، عدة أشخاص بينهم أطفال وهم يفرون من الموقع مع انهيار المبنى.



محاولات لانقاذ الضحايا

وقال رئيس الوزراء السابق، "بينالي يلدريم"، إن ستة أشخاص انتشلوا من بين الأنقاض على قيد الحياة، وأن عمال الانقاذ أجروا اتصالا بأربعة آخرين لا يزالون داخل الحطام، فيما قال ييرليكيا: "سنعمل بدون انقطاع حتى تكتمل عملية البحث والإنقاذ.. صلاتنا لإخواننا وأخواتنا في الداخل..أملنا هو أننا سنخرجهم بأمان.



جانب من عمل فرق الانقاذ



فرق الانقاذ فى تركيا



السلطات التركية