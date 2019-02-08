صحيفة أمريكية: الكونجرس على وشك التوصل لاتفاق طال انتظاره بشأن أمن الحدود

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كشفت مجلة (واشنطن إكزامينر) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مفاوضين من مجلسى الشيوخ والنواب بالكونجرس أوشكوا على التوصل لاتفاق بشأن الوضع الأمنى على الحدود الأمريكية والذى سيمول تكنولوجيات جديدة وبموجبه تُنشر المزيد من الدوريات الحدودية وعلى الأرجح سيتم تطويق مناطق معينة على طول الحدود الجنوبية للبلاد.

وأوضحت المجلة أنه لم تتم الإشارة إلى بناء جدار فى الاتفاق بناءً على أوامر الزعماء الديمقراطيين الذين يعارضون هذا الأمر بشدة.



من جانبه، قال السيناتور ريتشارد شيلبي، رئيس لجنة المخصصات فى مجلس الشيوخ، إن الرئيس دونالد ترامب، يبدو أنه أصبح أكثر مرونة لأى شيء سيترتب على الاتفاق.مضيفا أنه عقد اجتماعًا مع ترامب وقال إنه يعتقد بأن كل الأمور تسير على المسار الإيجابى ، حتى أنه كاد الاتفاق على التمويل، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة بعد.



ولفت السيناتور الأمريكى إلى أن الـ72 ساعة القادمة ستكون بالغة الأهمية إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون لاتفاق طال انتظاره بخصوص الوضع الأمنى على الحدود، مما سيسمح أيضًا بتمرير سبعة مشاريع قوانين للإنفاق وضمان تمويل حكومى كامل بحلول الموعد النهائى فى 15 فبراير الجاري، مؤكدًا إجراء مفاوضات جادة فى الوقت الراهن.



وقال عدد من الديمقراطيين إن الحزب يبدو أنه يعتزم الموافقة على تمويل بعض السياجات الحدودية فى مناطق مستهدفة إلى جانب تجديد بعض الحواجز الموجودة بالفعل.



ولفتت المجلة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تكمن فى حجم التمويل اللازم للحواجز الحدودية وشكل هذه الحواجز.