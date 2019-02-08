شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء فى خطوة غير مسبوقة

رويترز

كشفت أوراق تسجيل رسمية أن شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن أقدمت على خطوة غير مسبوقة فى مضمار السياسة اليوم الجمعة حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء فى الانتخابات التى تجرى يوم 24 مارس.

ومن شأن ترشح الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادى (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدى لمزيد من الاضطراب فى المشهد السياسى فى تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.

وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين فى الانتخابات رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق الذى أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية فى عام 1972 عندما تزوجت الأمريكى بيتر جنسن الذى كان زميلها فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت فى الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها فى عام 1998.