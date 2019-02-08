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شاهد فى دقيقة.. حقل الشمال كلمة السر.. كم تبلغ فاتورة الدعم الإيرانى لقطر؟

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:37 م
شاهد فى دقيقة.. حقل الشمال كلمة السر.. كم تبلغ فاتورة الدعم الإيرانى لقطر؟
إعداد إسراء أحمد فؤاد
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تعاون مشبوه يجمع إمارة قطر وإيران، الرعاة الإقليميون للإرهاب فى الشرق، زادت وتيرته منذ اندلاع الأزمة القطرية ومقاطعة دول الرباعى العربى نظام تميم بن حمد لدوره فى نشر الإرهاب وتمويله.

 

وبعد المقاطعة زاد التنسيق بين الدوحة وطهران، حيث توفر الأخيرة التأمين اللازم لنظام تميم بن حمد، فيما يقدم تميم وأعوانه الدعم المادى لمواجهة إيران العقوبات الدولية.

 

- تميم يسدد فاتورة دعم الحرس الثورى الإيرانى لعرشه

- حقل بارس كلمة السر فى دفع الدعم 

- حقل الشمال حقل مشترك فى الخليج العربى تم اكتشافه فى 1971 

- أطلقت عليه قطر "حقل الشمال"

- فى 2005 أعلنت الدوحة تعليق تطوير الحقل

- بينما باشرت إيران التى تعانى نقصا حادا فى إمدادات الغاز المحلية أعمال التطوير 

- وزير النفط الإيرانى أعلن تفوق بلاده على قطر

- أنتجت طهران 610 ملايين متر مكعب يوميا من الحقل

- نائب روحانى جهانجيرى أكد رفع إنتاج الغاز من 285 إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب

- تنظيم الحمدين تجاهل عمليات طهران لإنتاج الغاز من الحقل مقابل مساندة الحرس الثورى له

 


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