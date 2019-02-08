سيراليون: رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى فرصة لدول القارة لتحقيق التنمية

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أكد وزير خارجية سيراليون "على كابا" أهمية تولى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى وهو ما يعد فرصة هامة لجميع دول القارة من اجل تحقيق التكامل والتنمية المنشودة.

وقال وزير خارجية سيراليون- فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الجمعة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الافارقة والمنعقدة حاليا باديس ابابا- ان بلاده ترحب بشكل كبير برئاسة مصر للاتحاد وهو ما يعد فرصة لاستكمال مسيرة تطوير مؤسسات وهيئات الاتحاد الافريقى لكى يكون لافريقيا صوتا فى النظام العالمى.



وأعرب عن ثقته فى ان مصر لن تالو جهدا فى العمل على تطوير الاتحاد الافريقى، وفى قيادة الرئيس السيسى القوية لمواجهة القضايا الصعبة والحرجة التى تواجهها القارة اليوم وعلى راسها قضايا السلم والأمن وتحقيق التنمية من اجل جعل افريقيا لاعبا قويا على الساحة الدولية.



وحول الجهود التى يقوم بها الرئيس السيسى من اجل تعزيز التنمية فى ربوع القارة.. قال كابا إن الرئيس السيسى بدأ بالفعل قبل فترة فى دعم مسيرة الاتحاد الافريقى وخاصة فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى والاندماج.. لافتا الى أن أفريقيا ستستفيد من هذه الفرصة العظيمة لمواجهة التحديات التى تجابهها حاليا.



وأشار الى أنه شارك فى مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى شهر فى ديسمبر الماضى ، معتبرا إياه فرصة هامة جمعت الدول الأفريقية لبحث سبل تعزيز التجارة والروابط الاقتصادية.



وأوضح أن رئاسة السيسى للاتحاد الافريقى تركز من بين الأولويات على عنصر أساسى ، وهو التجارة والاستثمار لضمان استغلال الموارد التى تذخر بها القارة وانتشال الشعوب من الفقر وتحقيق الازدهار لافريقيا من اجل مصلحة جميع الدول والشعوب.



ووصف وزير خارجية سيراليون العلاقات بين بلاده ومصر بأنها " متميزة ".. مشيرا الى التشاور المستمر بين البلدين وبين وزيرى الخارجية حيال القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.