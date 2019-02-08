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زعيم الأغلبية: برنامج الإصلاح الاقتصادى ناجح وحقق قفزات فى جذب الاستثمار

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:41 م
زعيم الأغلبية: برنامج الإصلاح الاقتصادى ناجح وحقق قفزات فى جذب الاستثمار النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر
رسالة ألمانيا عبد الحليم سالم
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أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وفد البرلمان يشارك بمعرض فروت لوجستيكا فى برلين للاطمئنان على مستوى الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن وفد الشركات المصرية ببرلين فى مهمة قومية لتمثيل الصادرات المصرية فى الخارج، وتحقيق النجاح المصرى مميز للغاية على المستوى الدولى.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وفد البرلمان أجرى عدد من المقابلات فى السفارة المصرية ومع أعضاء البرلمان الألمانى بهدف دعم العلاقات الثنائية.
 
وأشاد القصبى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا، إن برنامج الإصلاح ناجح وإيجابى للغاية، وحقق قفزات كبيرة على مستوى جذب الاستثمار والمشروعات القومية فى مصر
 

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عبد الهادى القصبى

البرلمان

برلين

فروت لوجستيكا




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