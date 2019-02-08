رومانيا تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

رويترز

أعلنت الرئاسة الرومانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، اعترف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وذكرت الرئاسة، حسبما نقلت صحيفة (رومانيا جورنال) الرومانية، أن الرئيس الرومانى اتخذ هذا القرار بعد دراسة الوضع بعناية من وجهات نظر سياسية ودبلوماسية وقانونية وفى سياق اعتراف غالبية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وعدد من حلفاء رومانيا وشركائها المهمين فى المنطقة الأوروبية الأطلسية بشرعية جوايدو.

وتابعت الرئاسة أن الرئيس الرومانى يعتقد أنه بالأخص فى سياق رئاسة البلاد لمجلس الاتحاد الأوروبى وبالنظر إلى ديناميات التطورات الدولية، فيتعين على رومانيا أن تتخذ ردود فعل سريعة وحازمة ومبنية على أساس صحيح فى ملفات السياسة الخارجية فيما يخص أولويات السياسة الخارجية الكبرى التى طالما سعت البلاد لتحقيقها على المدى الطويل.