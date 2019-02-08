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الجمعة، 08 فبراير 2019 09:30 ص
خالد صلاح
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روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:02 ص
روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادى جاتيلوف، عن أمل بلاده فى انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا.

وأضاف جاتيلوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "أنه من السابق لأوانه تقييم عمل المبعوث الأممى إلى سوريا لكن روسيا تدعم سعيه للحوار ومستعدة لتقديم المساعدة المطلوبة له.. سيكون من السابق لأوانه الحكم على عمله فى هذا المنصب الجديد.. لكن عزمه على اقامة حوار بناء مع جميع الأطراف المعنية، وقبل كل شيء، مع السوريين أنفسهم مع الحكومة والمعارضة شأن يستحق بالتأكيد الدعم".


وتابع "جير بيدرسون يعتبر أن الاتصالات مع جميع الأطراف فى سوريا هو أولوية، يعتزم القيام بزيارات منتظمة لجميع العواصم الرئيسية، بما فى ذلك دمشق.. وأكد لنا أنه سيصبح ضيفا مستمرا فى موسكو".


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