رئاسة الإنجيلية بمصر تناقش ملف توفيق أوضاع كنائسها

سارة علام

بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتمع اليوم الجمعة، ممثلو الكنائس التي يجري توفيق أوضاعها، بحضور عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومندوبي الطائفة الإنجيلية، ولجنة تقنين الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية، وممثلي المذاهب الانجيلية المختلفة.

وقال يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، "إن عقد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعه رئاسة الطائفة الإنجيلية، والمجلس الإنجيلي العام، للملف الخاص بلجنة توفيق أوضاع الكنائس، بهدف عرض الإجراءات الخاصة بعملية تقنين أوضاع الكنائس، والخطوات المطلوب اتباعها".

كما تضمن الاجتماع عرضًا لتقرير حول الكنائس التي تمت معاينتها، والتى تم صدور قرار بتوفيق أوضاعها، وضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لكل كنيسة ومبنى خدمات، خلال المهلة الممنوحة.