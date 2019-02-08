video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئاسة الإنجيلية بمصر تناقش ملف توفيق أوضاع كنائسها

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:17 م
رئاسة الإنجيلية بمصر تناقش ملف توفيق أوضاع كنائسها القس اندرية زكى رئيس الطائفة الانجيلية
سارة علام
إضافة تعليق
بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتمع اليوم الجمعة، ممثلو الكنائس التي يجري توفيق أوضاعها،  بحضور عدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومندوبي الطائفة الإنجيلية، ولجنة تقنين الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية، وممثلي المذاهب الانجيلية المختلفة.
 
وقال يوسف طلعت الشحات، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، "إن عقد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعه رئاسة الطائفة الإنجيلية، والمجلس الإنجيلي العام، للملف الخاص بلجنة توفيق أوضاع الكنائس، بهدف عرض الإجراءات الخاصة بعملية تقنين أوضاع الكنائس، والخطوات المطلوب اتباعها".
 
كما تضمن الاجتماع عرضًا لتقرير حول الكنائس التي تمت معاينتها، والتى تم صدور قرار بتوفيق أوضاعها، وضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لكل كنيسة ومبنى خدمات، خلال المهلة الممنوحة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير محافظة سوهاج يشهد حفل تنصيب راعى الكنيسة الإنجيلية

بعد ترميمها.. أجراس كنيسة ملوى "الإنجيلية" تدق من جديد

افتتاح كنيسة ملوى "الإنجيلية" بالمنيا بعد إعادة بنائها وترميمها بالكامل

يوسف طلعت

تراخيص الكنائس

الانجيلية




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة