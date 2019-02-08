حملات مكثفة بأحياء القاهرة لرفع الإشغالات.. وتنفيذ 1214 إزالة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بمواصلة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها بكافة الاحياء مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم.

كما وجه برفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص ، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وايضاَ حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع اوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات وذلك بهدف تسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية ، والعمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض الأساسى المنشأة من أجله وتحقيق التواجد الشرطي والامنى والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة .

كما طالب المحافظ بتركيز حملات نوعية مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات ، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشئات الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق استعداداَ لاستقبال الفصل الدراسى الثانى ، موجهاَ بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع اشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة احياء مناطق القاهرة الاربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم فى اعادة الوجه الحضارى للعاصمة كما اعتدنا عليها.

وأشار إلى أن جميع الحملات التى شكلت على مدار أربعة أيام متواصلة حتى امس شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الاربعة ( شرق مدينة نصر ـ المرج ـ السلام أول ـ المطرية ـ النزهة ـ السيدة زينب ـ الموسكى ـ الأزبكية ـ حدائق القبة ـ روض الفرج ـ بولاق ـالساحل ـ البساتين ـ منشأة ناصر ـ الزيتون ـ المعادى ـ الزاوية الحمراء ـ حلوان ـ عابدين ـ الوايلى ـ الخليفة) قد أسفرت مجمعة عن تنفيذ 1214 إزالة إدارية وتحرير 231 محضر إشغال طريق و40 محضر تلوث بيئة و99 محاضر إدارة بدون ترخيص ، وتحرير 78 محاضر بائع متجول وعدد 20 محضر لعدم حمل شهادة صحية وأربعة محاضر فض أختام ، مع رفع 11 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة و8 عربات فول و3 كارو وإزالة 20لافتة إعلانية و12 تاندة وفاترينة مختلفة الأشكال ، ومصادرة 19 مركبة توك توك مخالفة و6 تروسيكل بدون لوحات وشملت الحملة ايضا تنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة ، كما تمكنت الحملات من استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو وتمت ازالة العقار رقم 56 شارع 26 يوليو بحى بولاق ، بالإضافة إلى تنفيذ اكثر من 12قرارات إزالة كاملة وجزئية لمخالفات بنائية وإعادة غلق أدارى بأحياء الزيتون وبولاق ، ومنشأة ناصر والاخير صادر من اللجنة العلمية لمحجر فوزى عليوة وتمت بناء عليه إزالة 14 عقار محددة للخطورة الداهمة.

كما قام اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة بحملة مكبرة بأشتراك مدير قطاع الشرق ومساعد الفرقة وقسم شرطة النزهة والمرور وشرطة المرافق والاسكان والمحلات والاشغالات ومسؤلى المربعات والرصد البيئي وذلك بميدان الألف مسكن ومتفرعاته.







