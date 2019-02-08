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حبس 3 موظفين فى قضية رشوة مستشفى السويس العام

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:12 م
حبس 3 موظفين فى قضية رشوة مستشفى السويس العام حبس - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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قرر المحامي العام لنيابات السويس، حبس موظفين بمستشفى السويس العام ، وآخر صاحب إحدى  شركات النظافة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية رشوة، بعد أن قام رجال هيئة الرقابة الإدارية ، في محافظة السويس بإلقاء القبض عليهم، خلال قيام الأخير بصفته صاحب الشركة المتعاقدة مع مديرية الصحة في السويس بتقديم رشوة قدرها 5 آلاف جنيه للمشرف الإداري بمستشفي السويس العام، بوساطة أحد موظفي شركة النظافة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس القبض على "السيد.م.ع"، صاحب أحد شركات النظافة بالقاهرة، المتعاقدة مع مديرية الصحة بالسويس، و"محمد.م.خ"، مشرف شركة النظافة، و"أحمد.م"، المعاون الإداري بالمستشفى العام ، بعد صدور قرار من النيابة العامة بالسويس بضبطهم لاتهامهم بالرشوة المالية، مقابل التغاضي عن مخالفات الشركة والتلاعب في أعداد عمال النظافة المتواجدين بالمستشفى بالزيادة عن العدد الفعلي الموجود، مما يسهل للشركة الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة.

 

 
 

 

 


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