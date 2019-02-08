حبس سمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات لإطلاقة النار على شقيقين بالخانكة

القليوبية-نيفين طه

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس سمسار أراضي 4 أيام علي ذمه التحقيقات لإطلاقه الرصاص على شقيقين أثناء قيامهما بالتسلل ليلا إلى حظيرة مواشي يمتلكها في الخانكة لسرقة خروف منها فأطلق المتهم عدة أعيرة نارية صوبهما فلقى أحدهما مصرعه في الحال وهرب الآخر.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وألقي القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، تلقى إشارة من المستشفى بوصول "ن.ج"، 38 سنة سائق جثة هامدة، إثر طلق ناري.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فكلف اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث، بسرعة كشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، أن المجني عليه وشقيقه يدعى "س" توجها ليلا إلى إحدى حظائر المواشي في الأراضي الزراعية، لسرقة خروف منها وأثناء فتحهما باب الحظيرة شعرا بهما صاحبها، فأطلق عدة أعيرة نارية من سلاح آلى بحوزته صوبهما، فلقي الأول مصرعه، وتمكن الثاني من الهرب وألقى القبض على المتهم صاحب الحظيرة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.