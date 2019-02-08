حالة الطقس اليوم الجمعة 8/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة.

ويكون الطقس بارداً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة.

ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في عموم المناطق.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ويتجدد هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله، بعيد انتصاف الليل، في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لزخات من الأمطار على الشمال وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.