جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب لكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب جمركى لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والعطور بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط النيل القادمة من جدة اشتبه كلا من عادل متولى مأمور الحركة ووليد عيسى رئيس الوردية فى الراكب المصرى م . ع . ا القادم من السعودية والذى بدت عليها علامات القلق والإرتباك حيث وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي.!

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه السادة بسام السيد وخالد منير مسئولى الفحص تحت إشراف فادى سليمان مدير إدارة الفحص فتبين وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وسعيد محمود ومجدى عباس تحت إشراف وليد عيسى رئيس الوردية وبحضور جمال طه مدير إدارة الوديعة لتفتيش أمتعة الراكب.

وبتفتيش الحقائب تبين وجود 354 علبة وعبوة أدوية وكريمات وغسول وبخور وبرفان ماركات عالمية منشأ فرنسا وأمريكا وبلغت قيمة التعويضات المستحقة111 ألفا و860 جنيها.

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة اشتبه كلا من أحمد جمال مأمور الحركة ووليد عيسى رئيس الوردية فى الراكب المصرى م . ا . م قادم من السعودية وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة فأفادت بوجود أجسام معتمة.

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر بتشكيل لجنة مكونه من محمود الجزار وسعيد محمود وعادل متولى مأمورى الجمرك ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 200 علبة دواء سولفادين مخبأة بين طيات الملابس.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 80 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر ضبط رقمى 13 و14 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى ررئيس قطاع العمليات الجمركية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.