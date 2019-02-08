تنفيذ 1253 حكما متنوعا وضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1253 حكمًا متنوعًا منها 877 حكمًا جزئيا، و47 حكم مستأنف، و277 حكم غرامات، و49 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9650 جنيها قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.