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تقرير حكومى: إزالة 42 ألفًا و905 حالات تعدٍ على النيل وتحرير 47 ألف محضر جديد

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:00 ص
تقرير حكومى: إزالة 42 ألفًا و905 حالات تعدٍ على النيل وتحرير 47 ألف محضر جديد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 42 ألفًا و 905 حالات تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.
 
 
 
وأوضح التقرير، تحرير 47 ألفًا و205 مخالفات جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل.
 
 
 
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات سابقة له، أن وزارة الرى لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.
 
 
 
ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.
 
 
 
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

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