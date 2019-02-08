تركى آل شيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

كتب رامى ناجى

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادى بيراميدز، إن الاتحاد العربي يعد داعما لكل الأندية العربية، مؤكدا أنه فضل الاستثمار فى مصر عن أوروبا لأنه يعتبرها بلده الثانى.

وأضاف آل الشيخ خلال حواره لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر،" طموحنا تطوير الرياضة والارتقاء بها والمنافسة مع الزمالك على الدوري فى الموسم الحالى تعد صعبة فى ظل فارق النقاط الرهيب مع المتصدر ولكن ليس مستحيلا ".

تابع، " إذا تأهلنا لبطولة أفريقية بالموسم الحالى فهذا شئ إيجابي ولكن الموسم القادم لا بد أن نحقق بطولة"، مشيدا بالرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه قدوة وجاء خلال فترة حرجة وأنقذ البلد من مرحلة صعبة خاصة أنها كانت ذاهبة للمجهول ولكن نري إنجازات وأمن ونمو اقتصادي كبير وطرق ومشروعات ونتمنى أن يضع الجميع يده فى يد الرئيس".

وأردف، " ما أفعله فى مصر لن أستطيع فعله فى بلدى وكانت لدي فرص فى أندية كبيرة فى العالم وفضلت الاستثمار فى مصر لأنى أعتبرها بلدي الثانى"، موضحا أنه تم إنشاء نادي بيراميدز فى 23 يوما".

وتحدث تركى أل الشيخ عن رامون دياز المدير الفنى الجديد للفريق، قائلا:" رامون صديق شخصى وعقده الأغلي فى القارة الأفريقية ومتفائل بقدراته على تحقيقة نتائج إيجابية مع بيراميدز خاصة انه يمتلك فكر جديد، و بابى مفتوح للتعامل مع النادي الأهلى فى ظل وجود إدارة مختلفة والتعاون مع الزمالك كان بسبب وجود مرتضى منصور لأنه ذكى".

وأضاف،" لن نمضى مع لاعب فى النادى الأهلى ومحمد العاصى يعد وكيل ثلاث لاعبين فى الأحمر لا نريدهم حتى لو من غير فلوس والعالم مفتوح أمامى ومش ناقص صداع".

أضاف :" انا زعلان من الاساءة بغض النظر عن الدعم الذى ذهب للنادي الاهلى ولكن الموقف الذى ضايقنى عندما تطلب منى التجديد لعبد الله السعيد بمبلغ بقدره وبعدها تستغنى عنه وبعد ذلك تشتكى للفيفا هل بذلك أنت تحارب عبد الله كشخص ولا تركى ال الشيخ .

استطرد :" عبد الله السعيد لم يمضى للنادي الأهلى إلا بكلمتى وقلت له برقبتى وفعلت ذلك للكيان وما حدث بعد ذلك شئ غير مقبول شئ لن أرضاه لأنه غير موجود فى طباعنا ".

تابع :"نقطة الخلاف الشديد التى قصمت ظهر البعير مع النادى الاهلى هى دياز الذى كان قريبا من تدريب الأهلى وغير ذلك كان بعض اللاعبين قريبون من الانضمام للأحمر مثل على جبر وكينو والشناوي ورمضان صبحى ومحمد إبراهيم".

أردف :" هل من العقل أن ثلاث فرق تنافس على الدوري أن الثانى يلعب مع الثالث كل مبارياته قبل أن يلعب الثالث مبارياته مع الأول شئ لم يحدث فى أى دوري فى العالم".