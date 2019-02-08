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ترامب يخضع لفحص طبي للتأكد من اتباعه نظام غذائى

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:10 م
ترامب يخضع لفحص طبي للتأكد من اتباعه نظام غذائى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
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 يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة لفحص طبي سنوي لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائج.

 

ومن المقرر أن يخضع ترامب (72 عاما) لفحوصات طبية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند لتحديد وزنه ومستويات الكوليسترول وضغط الدم والعوامل الصحية الأخرى.

 

وقبل أكثر من عام، أعلن طبيب ترامب أنه في "صحة ممتازة". لكن تم توجيه الرئيس لمحاولة خفض وزنه من 4.5 إلى 6.8 كيلوجرام من خلال تناول الطعام بشكل أفضل والبدء في ممارسة الرياضة.

 

وقال مساعدون إن ترامب يتناول الآن مزيدا من الأسماك أكثر مما كان معتادا لكنه لا يزال يتمتع بشرائح اللحم المطهية جيدا مع صلصة الطماطم والبطاطس المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن. ولطالما كان ترامب مولعا بالوجبات السريعة.

 

واعترف ترامب أنه لم يلتزم التزاما صارما ببرنامج حميته الغذائية. كما لم يُعرف أنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض لممارسة التمارين الرياضية.

 

 


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الولايات المتحدة

واشنطن

فحص طبى




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