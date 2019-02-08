تحرير 1230 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع بالسادات فى حملة مكبرة بالمنوفية

وأسفرت الحملات عن تحرير 1230 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 11 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 9 قرارات تعد على منافع الرى، و11 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

فى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 11 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 6 احكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 28 شقة مفروشة و 39 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

