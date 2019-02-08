بعد اعتمادها بـ10.4 مليار.. 5 معلومات عن موازنة الهيئة الاقتصادية الجديدة

كتبت- هبة حسام

بإجمالى 10.4 مليار جنيه، وافقت الحكومة المصرية على موازنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالى الجديد 2019/2020.. وفى هذا الإطار ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية، يقدم "اليوم السابع" 5 معلومات عن موازنة العام المالى الجديد للهيئة.

1- تعد موازنة العام المالى الجديد 2019/ 2020 للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكبر موازنة فى تاريخ الهيئة.

2- تم تخصيص موازنة كبيرة للهيئة خلال العام المالى الجديد، نظراً لمتطلبات عملية الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بها بالبنية التحتية والمرافق.



3- ارتفاع الموازنة الجديدة للهيئة الاقتصادية بنحو 10% عن موازنة العام المالى الحالى والتى خُصصت للهيئة بقيمة 9.5 مليار جنيه.

4- متوقع ارتفاع صافى ربح الهيئة خلال العام المالى الجديد عن العام الحالى والذى بلغت فيه صافى الأرباح 1,631 مليار جنيه.



5- متوقع ارتفاع إجمالى إيرادات الهيئة خلال العام المالى الجديد عن العام الحالى والذى بلغ حجم الإيرادات خلاله 3,132 مليار جنيه.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس، أعلن منذ أيام قليلة، اعتماد مجلس إدارة الهيئة لميزانية العام المالى 2019/2018، والذى حققت الهيئة خلاله صافى ربح بقيمة 1,631 مليار جنيه، مقابل 1,299 مليار جنيه فى العام المالى السابق له بزيادة قدرها 332 مليون جنيه بنسبة 26%، كما حققت إجمالى إيرادات بمبلغ 3,132 مليار جنيه، مقابل 2,756، بزيادة قدرها 376 مليون جنيه ونسبتها 14%.