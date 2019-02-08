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ولمدة أسبوع..

بدء التسجيل الإليكترونى لتعاقدات المعلمين بمحافظة الإسماعيلية وتوابعها

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:04 م
بدء التسجيل الإليكترونى لتعاقدات المعلمين بمحافظة الإسماعيلية وتوابعها وزير التربية والتعليم
الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن بدء التسجيل الإليكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وذلك لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثانى للعام 2018-2019  ولمدة أسبوع اعتبارًا من أمس الخميس.

جاء ذلك في ضوء احتياجات الإدارات التعليمية ووفق التخصصات المعلن عنها بكل إدارة تعليمية ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ومن جهته أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بضرورة حسن استقبال المتقدمين لشغل الوظائف بعد اجتيازهم استمارة التسجيل الإليكتروني والتى تعد المستند الأساسي في بدء إجراءات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كل إدارة علي حده.

ومن جانبه قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إن أعداد المطلوبين لشغل الوظائف علي مستوى محافظة الإسماعيلية يبلغ حوالي 700 معلم وفق الشروط المعلنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات  بعد انتهاء  الإعلان علي الرابط الاليكتروني.


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