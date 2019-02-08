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بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا"

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:15 م
بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا" الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجراف عن أبرز المعلومات عن معرض "ديارنا" والذي أقيم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 21 يناير حتى 5 فبراير، ويهدف إلى دعم المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية وتمكين الفنانين من الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم فرص ‏لعرض منتجاتهم في معارض ديارنا طوال العام.
 
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن محافظة أسوان كانت ضيف شرف المعرض، مع إعلان 2019 عامًا لدعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية ‏وتمويلية, مضيفاً أن المعرض حظي بمشاركة ‏500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع، وعدد زوار بلغ ‏17,5 ألف زائر.
 
في السياق ذاته, أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المعرض حقق مبيعات بقيمة 6 ملايين جنيه، بجانب نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مبيعات من خلال معارض ديارنا، فى ‏السنوات الأربع الماضية بقيمة ‏37 مليون جنيه.
 
وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن معرض "ديارنا" صديق للبيئة ويلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث سواء في الحرف أو المنتجات, معلناً أن المعرض قد تضمن مجموعة من الأنشطة التي تقام لأول مرة، ومنها: عروضاً فولكلورية، وعروضاً حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة، وكذلك منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.‏
 
الإنفوجراف
 

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