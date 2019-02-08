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اليوم.. بدء شهر أمشير "أبو الزعابيب والرياح والأتربة" حسب التقويم القبطى

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:00 ص
اليوم.. بدء شهر أمشير "أبو الزعابيب والرياح والأتربة" حسب التقويم القبطى تقلبات جوية تميز شهر أمشير - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يبدأ اليوم الجمعة شهر أمشير حسب التقويم القبطى والذى يوافق 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام ، ويتوسط الشهور القبطية حيث يقع ترتيبه السادس بينهم.

ويشتهر شهر أمشير بهبوب الرياح الشديدة والتقلبات الجوية المصاحبة للرمال والأتربة والأمطار والبرودة الشديدة، وهو ما اعطاه عدة مسميات مختلفة لدى المصريين أشهرها "أمشير أبو الزعابيب"، وأصل كلمة أمشير مشتق من كلمة "مجير" وهى رمز الريح لدى القدماء المصريين.

ويتكون التقويم القبطى من 12 شهر تكتسب أسماء شهوره من التقويم الفرعونى، وهى بالترتيب: "1 توت – 2 بابه – 3 هاتور – 4 كهيك – 5 طوبة – 6 أمشير – 7 برمهات – 8 برمودة – 9 بشنس – 10 بوؤنة – 11 أبيب – 12 مسرى".

 

 

 


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