video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 04:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. استكمال إنشاء 3 كبارى مشاة بطريق إسكندرية الصحراوى والدائرى

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:00 ص
اليوم.. استكمال إنشاء 3 كبارى مشاة بطريق إسكندرية الصحراوى والدائرى إنشاء كبارى مشاة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تواصل اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء 3 كبارى للمشاة.

وتضمن اﻷول عند الكيلو 23 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى "المدينة الجامعية – مرغم" وتغلق الطريق فى الاتجاهين لمدة 8 ساعات تشهد رفع أجسام معدنية، والثانى عند الكيلو 17 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى "نجع العربى - مرغم" ويتم إغلاق الاتجاه القادم من القاهرة إلى اﻹسكندرية ثم إغلاق الاتجاه الثانى لمدة 8 ساعات تبدأ من 6 صباحًا وتتضمن الأعمال تركيب باكيات معدنية.

أما الثالث فهو إنشاء كوبرى مشاة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الاوتوستراد،وتبدأ الأعمال فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب ثم تنتقل للاتجاه الثانى، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة فى محيط تلك اﻷعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق محور NA بالتجمع الخامس لاستكمال أعمال إنشاء كبارى مشاة

تأجيل مقترح تقسيم "القاهرة الجديدة" لثلاث مدن.. رئيس جهاز المدينة: التقسيم يستهدف سرعة تنفيذ المشروعات.. ويكشف: بدء تنفيذ 3 كبارى مشاة بطريق الـ90 الجنوبى.. ومصادر: حركة تغييرات فى رؤساء أجهزة المدن قريبًا

اخبار المرور

كوبريين مشاه

طريق اسكندرية الصحراوى

اخبار مصر

المدينة الجامعية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة