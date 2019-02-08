اليوم.. استكمال إنشاء 3 كبارى مشاة بطريق إسكندرية الصحراوى والدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

تواصل اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء 3 كبارى للمشاة.

وتضمن اﻷول عند الكيلو 23 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى "المدينة الجامعية – مرغم" وتغلق الطريق فى الاتجاهين لمدة 8 ساعات تشهد رفع أجسام معدنية، والثانى عند الكيلو 17 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى "نجع العربى - مرغم" ويتم إغلاق الاتجاه القادم من القاهرة إلى اﻹسكندرية ثم إغلاق الاتجاه الثانى لمدة 8 ساعات تبدأ من 6 صباحًا وتتضمن الأعمال تركيب باكيات معدنية.

أما الثالث فهو إنشاء كوبرى مشاة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الاوتوستراد،وتبدأ الأعمال فى الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى المنيب ثم تنتقل للاتجاه الثانى، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة فى محيط تلك اﻷعمال.