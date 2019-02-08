الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على التعديلات المقدمة من 155 نائب علي بعض المواد فى الدستور.

وأكد الدكتور أيمن ابوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، فى بيان صحفى له إن تلك التعديلات بمثابة فرصة لمزيد من التعديلات التى ثبت مع مرور الوقت عدم توافقها مع الواقع المصرى ، لافتا إلى أن دستور 2014 خرج وتم إعداده فى ظروف استثنائية ومرحلة من عدم الاستقرار السياسى، وهو مايتوجب على السلطة التشريعية إجراء تعديلات يكون من شانها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بما يتوافق مع الواقع المصرى خاصة بعد تحقيق الاستقرار والإصلاح السياسى.



وأضاف أيمن أبو العلا، أنه تم اجراء مشاورات بين الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والمكتب السياسى للحزب عن مبررات الموافقة على تلك التعديلات من حيث المبدأ ، مضيفا أن الحزب سيشارك فى جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل صيغة للدستور بما يحقق مصلحة الوطن .