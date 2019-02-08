المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: استدعاء سفيرنا لدى إيطاليا "إجراء مؤقت"

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو، اليوم الجمعة، إن استدعاء سفير بلاده لدى إيطاليا يعد إجراء مؤقتا، إلا أنه يبعث بتحذيرات مهمة لإيطاليا ألا تتدخل فى الشئون الداخلية الفرنسية.

وأضاف جريفو- فى تصريح أدلى به لوسائل إعلامية حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- أن أمر استدعاء السفير أمس الخميس جاء بعد شهور من الحملات المناهضة التى يشنها أعضاء من الحكومة الإيطالية مثل وزير الداخلية ماتيو سالفينى ونائب رئيس الوزراء الإيطالى وزعيم حركة (خمس نجوم) لويجى دى مايو، خاصة حينما التقى مايو فى فرنسا بممثلى حركة السترات الصفراء.

وانتقد جريفو زيارة مايو لفرنسا قائلا "إنها أكثر انتهاك للقواعد الأولية للدبلوماسية" لأنها كانت غير معلنة.

يذكر أن الخلاف الأخير وغير المعتاد الذى نشب بين فرنسا وإيطاليا أثار قلق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.