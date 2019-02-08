القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، الخميس، اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى محافظة ديالي.
وقال الناطق الإعلامى باسم القيادة العقيد غالب العطية - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن مفارز من قسم شرطة بنى سعد والسلام وجلولاء، ومفارز من قسم مكافحة أجرام ديالى تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وتم إرسالهما إلى قسم الشرطة لعرضهما على القضاء".
وأضاف العطية، أن تنفيذ أوامر إلقاء القبض تأتى بهدف القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية أمن المواطنين فى المحافظة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة