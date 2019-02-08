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القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:17 ص
القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، الخميس، اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى محافظة ديالي.

وقال الناطق الإعلامى باسم القيادة العقيد غالب العطية - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن مفارز من قسم شرطة بنى سعد والسلام وجلولاء، ومفارز من قسم مكافحة أجرام ديالى تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وتم إرسالهما إلى قسم الشرطة لعرضهما على القضاء".

وأضاف العطية، أن تنفيذ أوامر إلقاء القبض تأتى بهدف القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية أمن المواطنين فى المحافظة.

 


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